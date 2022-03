Riassunto: WilsonHCG potenzia le sue capacità di raccolta di intelligence sui talenti con l’acquisizione di Claro Analytics

TAMPA, Florida–(BUSINESS WIRE)–WilsonHCG, un leader globale nella ricerca di talenti, ha annunciato in data odierna l’acquisizione di Claro Analytics per continuare ad aumentare le sue capacità di raccolta di intelligence sui talenti.

Istituita nel 2014 da Michael Beygelman, Claro Analytics è una prestigiosa piattaforma tecnologica per la raccolta di intelligence sui talenti che, grazie alle sue esclusive capacità di fornire insight di mercato relativi ai talenti in tempo reale, aiuta le organizzazioni ad assumere decisioni strategiche maggiormente basate su evidenze in quest’ambito.

In riferimento all’acquisizione, l’amministratore delegato di WilsonHCG, John Wilson, ha commentato: “ WilsonHCG aveva identificato una lacuna nel mercato per quanto concerne gli insight derivati dall’intelligence sui talenti forniti ‘come servizio’ che Claro Analytics era riuscita a colmare.

