Riassunto: Visa completa l’acquisizione di Tink

STOCCOLMA e SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Visa (NYSE: V) ha annunciato in data odierna di aver completato l’acquisizione di Tink, una piattaforma aperta di servizi bancari che consente a istituti finanziari, società operanti nel settore fintech ed esercenti di sviluppare prodotti e servizi finanziari risparmiando. Attraverso un’unica API, Tink consente ai propri clienti di trasferire denaro, accedere a dati finanziari aggregati e utilizzare servizi finanziari intelligenti, quali le previsioni di rischio e le verifiche dei conti. La piattaforma Tink è integrata in più di 3.400 banche e istituti finanziari, raggiungendo milioni di clienti bancari in tutta Europa.

A completamento della transazione, si prevede che il binomio Visa e Tink consentirà ai clienti di offrire sostanziali vantaggi ai consumatori, che potranno avere un maggiore controllo sulle proprie esperienze finanziarie, ivi compresa la gestione dei propri soldi, dati finanziari e obiettivi economici.

