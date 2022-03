Riassunto: Virtuozzo esporrà la sua nuova piattaforma come servizio per WordPress e soluzioni server ibrido presso il CloudFest 2022

La promozione in loco propone ai fornitori di servizi sei mesi di licenza gratuita per VHS, VHS Lite e Virtuozzo Application Platform per WordPress

SCHAFFHAUSEN, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Virtuozzo, leader tra le piattaforme cloud alternative, ha annunciato in data odierna che presenterà in anteprima presso il CloudFest 2022 due soluzioni inedite studiate per aiutare i fornitori di servizi a commercializzare soluzioni moderne basate sul cloud in grado di rispondere a esigenze di mercato a lungo ignorate. I prodotti sono Virtuozzo Application Platform per WordPress e Virtuozzo Hybrid Server Lite, entrambi basati sulla tecnologia Piattaforma come servizio (Platform as a Service, PaaS). Nell’inquadrare la propria proposta di valore, i dirigenti di Virtuozzo offriranno presentazioni d’apertura delineando le tendenze attuali del settore e il panorama in cui ha preso forma l’esigenza di tali servizi.

