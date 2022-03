Riassunto: Vestiaire Collective sceglie UserTesting per mantenere il passo con le tendenze in costante mutamento della moda sostenibile

Il segmento di mercato dei capi di moda pre-posseduti è alla ricerca di insight più complessi sui comportamenti umani per mantenere la posizione di leadership nel competitivo settore del resale nella moda

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–UserTesting (NYSE: USER), azienda leader nell’analisi dei comportamenti umani sulla base di video, ha annunciato quest’oggi che Vestiaire Collective, la piattaforma globale di riferimento per l’ambita moda di lusso pre-posseduta, ha scelto UserTesting per aiutarla ad adattarsi alle sempre mutevoli inclinazioni della comunità della moda e delle condizioni di mercato.

Con oltre 15 milioni di membri dislocati in 80 Paesi in tutto il mondo e sedi a Parigi, Londra, New York, Berlino, Singapore e Hong Kong, Vestiaire Collective punta, in base ai dettami della sua visione e missione, a trasformare il settore della moda per un futuro più sostenibile fornendo alla sua community gli strumenti per favorire il cambiamento.

