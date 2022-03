Riassunto: Veracode annuncia un considerevole investimento per lo sviluppo da parte di TA Associates

La collaborazione accelererà la crescita di Veracode e i piani di innovazione nel mercato in rapida espansione della sicurezza delle applicazioni

BURLINGTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Veracode, importante fornitore globale di soluzioni per la sicurezza delle applicazioni oggi ha annunciato che TA Associates (“TA”), azienda di punta globale di capitali privati per la crescita, ha firmato un accordo definitivo per realizzare un considerevole investimento di crescita nella società. Thoma Bravo, azienda di spicco per gli investimenti nel software e attuale investitore di maggioranza di Veracode, manterrà una quota minoritaria nell’azienda. Il completamento della transazione, che stima il valore di Veracode a $2,5 miliardi, è previsto per il secondo trimestre 2022, soggetto alle consuete condizioni di chiusura.

Leader per otto volte nel Gartner Magic Quadrant for Application Security Testing, il Quadrante magico di Gartner per i test della sicurezza delle applicazioni, Veracode offre una piattaforma completa di sicurezza del software che consente alle aziende di offrire software sicuro su scala e con una velocità impareggiabile.

