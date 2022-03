Riassunto: Velodyne Lidar si aggiudica il premio per l’innovazione SXSW per il 2022

La soluzione per infrastrutture intelligenti di Velodyne è stata selezionata nella categoria Premi per città, trasporti e consegne intelligenti

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) ha annunciato quest’oggi che la sua soluzione per infrastrutture intelligenti si è aggiudicata il Premio per l’innovazione SXSW (SXSW Innovation Awards) per il 2022 indetto dalla Conferenza e Festival South by Southwest® (SXSW®). La soluzione per città intelligenti di Velodyne è stata riconosciuta per l’innovazione nella categoria Premi per città, trasporti e consegne intelligenti.





La soluzione per infrastrutture intelligenti (Intelligent Infrastructure Solution, ISS) fornisce monitoraggio e analisi del traffico per migliorare la sicurezza stradale, l’efficienza e la qualità dell’aria e aiuta le città a pianificare sistemi di trasporto più intelligenti e sicuri.

