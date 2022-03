Riassunto: UserTesting introduce nuovi modelli di test che consentono alle aziende di comprendere le interazioni umane con i dispositivi connessi e l’Internet delle cose (IoT)

UserTesting aiuta le aziende a trovare nuovi modi innovativi di interagire con i clienti mentre la trasformazione digitale continua a crescere

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–UserTesting (NYSE: USER), leader nell’analisi umana basata su video, ha rilasciato oggi nuovi modelli di test per la piattaforma UserTesting Human Insight che consentono alle aziende di scoprire in modo diretto come le persone sperimentano l’Internet delle cose (IoT) e altri dispositivi connessi Con l’aumento dei dispositivi collegati tramite Internet e il cloud computing e l’evoluzione delle aspettative dei clienti, c’è un crescente bisogno per le aziende di capire come le persone interagiscono e reagiscono a questi dispositivi connessi e alle nuove esperienze.

Con l’aumento del numero di dispositivi IoT, che si prevede saranno quasi il triplo, da 8,74 miliardi nel 2020 a oltre 25,4 miliardi di dispositivi IoT nel 2030, le aziende stanno innovando i mezzi con cui interagiscono con i loro clienti: dai visori VR alle auto a guida autonoma, fino a dispositivi indossabili e assistenti ed elettrodomestici intelligenti per la casa.

