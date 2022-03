Riassunto: Ultivue annuncia un accordo di commercializzazione congiunta con Aignostics per esclusive soluzioni di imaging spaziale basate sull’IA destinate alla medicina traslazionale

CAMBRIDGE, Mass., e BERLINO–(BUSINESS WIRE)–Ultivue, Inc., leader negli strumenti di multiplazione e nelle soluzioni innovative per l’analisi delle immagini applicate agli studi sui biomarcatori tissutali, e Aignostics GmbH, leader mondiale nella diagnostica di precisione basata sull’intelligenza artificiale (IA) e orientata alla patologia a supporto della ricerca, della sperimentazione clinica e dello sviluppo della diagnostica complementare (CDx), hanno annunciato la formazione di una partnership collaborativa per lo sviluppo congiunto di soluzioni IA di multiplazione spaziale per l’immunofenotipizzazione, destinate ai team di ricerca traslazionale e al segmento biofarmaceutico.

Le due aziende collaborano dai primi mesi del 2021 alla personalizzazione della piattaforma client di Aignostics per il supporto della visualizzazione e dell’analisi di determinati prodotti e servizi di Ultivue, oltre che per la fornitura di risultati e delle relazioni corrispettive.

