Riassunto: Shufti Pro annuncia un finanziamento di serie A da 20 milioni di dollari per accelerare la crescita

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Leader mondiale nello sviluppo di soluzioni IDV basate sull’IA, Shufti Pro ha annunciato di aver raccolto 20 milioni di dollari con un finanziamento di serie A guidato da Updata Partners, una società di equity di crescita focalizzata sulla tecnologia.

L’investimento sarà utilizzato per accelerare l’espansione globale di Shufti Pro fornendo risorse aggiuntive per portarne avanti la soluzione completamente automatizzata in nuovi mercati e aiutare così a risolverne il processo IDV ancora insoddisfacente, migliorarne le soluzioni IDV ed estenderne la suite per la compliance.

Graeme Rowe



Chief Marketing Officer | Shufti Pro



Graeme.r@shuftipro.com

+44 1225290329