Riassunto: Schlumberger fornisce un aggiornamento sulle sue operazioni in Russia

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Schlumberger ha fornito oggi il seguente aggiornamento in merito alle sue operazioni in Russia:

“Abbiamo assistito con immensa preoccupazione all’escalation del conflitto in Ucraina”, ha dichiarato Olivier Le Peuch, amministratore delegato. “Ciò che più ci preme sono la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti e colleghi e delle loro famiglie in Ucraina, in Russia e nell’intera la regione.

Con l’evolversi della situazione abbiamo valutato come procedere e abbiamo deciso di sospendere immediatamente nuovi investimenti e implementazioni di tecnologie nelle nostre operazioni in Russia”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

