Riassunto: Schlumberger annuncia l’implementazione di soluzioni digitali per l’igegneria dei giacimenti per un cliente globale

Le soluzioni basate sul cloud di Schlumberger hanno il potenziale per trasformare digitalmente la modellazione dell’ingegneria dei giacimenti in tutto il mondo per aumentare in modo significativo l’innovazione, l’efficienza e le prestazioni

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Schlumberger ha annunciato oggi l’implementazione a livello aziendale dell’ambiente cognitivo E&P DELFI* basato sul cloud per ConocoPhillips. ConocoPhillips utilizzerà le soluzioni digitali di Schlumberger abilitate dall’ambiente DELFI per portare la sua modellazione di ingegneria dei giacimenti, i dati e i flussi di lavoro nel cloud.

“Questa piattaforma digitale orienterà il flusso di lavoro e l’efficienza dei dati, permettendo a ConocoPhillips di soddisfare le sue diverse esigenze di modellazione dell’ingegneria dei giacimenti in tutto il mondo” ha dichiarato Rajeev Sonthalia, presidente, Digital & Integration, Schlumberger.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

