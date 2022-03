Riassunto: Saudi Aramco assegna a Schlumberger un progetto di trivellazione per l’estrazione di gas

Il progetto di costruzione integrata di pozzi si avvarrà di tecnologie di trivellazione differenziate, soluzioni digitali e competenze di comparto locali per ottimizzare le prestazioni per il cliente

DHAHRAN, Arabia Saudita–(BUSINESS WIRE)–Schlumberger ha annunciato in data odierna di essersi aggiudicata un importante contratto affidato da Saudi Aramco per servizi integrati di costruzione pozzi e trivellazione nell’ambito di un progetto per la trivellazione per l’estrazione di gas.

Il progetto integrato contempla gli impianti di perforazione, nonché le tecnologie e i servizi, tra cui punte da perforazione, la misurazione durante la perforazione (measurement while drilling, MWD), la registrazione durante la perforazione (logging while drilling, LWD), fluidi di perforazione, cementificazione e completamento dei pozzi.

