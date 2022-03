Riassunto: Rüsselsheim am Main seleziona la soluzione di infrastruttura intelligente di Velodyne Lidar per monitorare il traffico cittadino degli autocarri e migliorare la qualità dell’aria urbana

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) ha annunciato oggi che la città di Rüsselsheim am Main, Germania, ha selezionato Velodyne per fornire una soluzione di infrastruttura intelligente per creare un sistema di controllo del passaggio degli autocarri nell’intera città. Rüsselsheim utilizzerà la soluzione full stack basata su tecnologia lidar di Velodyne per il monitoraggio digitale e la segnalazione degli autocarri la cui circolazione è vietata nelle strade cittadine al fine di ridurre la congestione stradale, nonché l’inquinamento atmosferico e acustico.





Nell’ambito di un’iniziativa per digitalizzare i sistemi di trasporto comunali (chiamata DikoVers), Rüsselsheim implementerà la soluzione di infrastruttura intelligente di Velodyne utilizzando 16 stazioni di monitoraggio basate su tecnologia lidar situate su strade di accesso molto trafficate utilizzate per entrare e uscire dalla città.

Il sistema di trasporto comunale, dotato di sensori Velodyne, è stato sviluppato e coordinato con il responsabile della libertà d’informazione del governo statale dell’Assia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Velodyne – Relazioni con gli investitori



InvestorRelations@velodyne.com

Media



Codeword



Liv Allen



velodyne@codewordagency.com