Riassunto: Rapporto sulle frodi assicurative 2022: dati in tempo reale, una risorsa cruciale nella lotta alle frodi

Uno studio del 2022 condotto da FRISS rivela l’importanza di informazioni approfondite ricavate senza ritardi da dati in tempo reale per garantire una protezione completa da rischi e frodi

MASON, Ohio–(BUSINESS WIRE)–Un recente studio condotto da FRISS, azienda che sviluppa le soluzioni basate sull’IA più attuate nel mondo per consentire alle società di assicurazioni operanti nei rami incidenti e beni immobiliari (P&C, Property & Casualty) di garantire la compliance, mitigare il rischio e combattere le frodi, mette in evidenza le sfide e le opportunità che gli assicuratori devono affrontare nei loro sforzi per combattere le frodi durante l’intero ciclo di vita delle polizze. Lo studio ha raccolto input da oltre 400 professionisti dell’assicurazione in tutto il mondo e fornisce informazioni approfondite e utili su argomenti quali schemi di frode, problemi relativi ai dati, automazione dei processi e altro ancora.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Ruud van Gerwen



Direttore globale marketing



Email: ruud.van.gerwen@friss.com