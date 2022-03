Riassunto: PreZero, azienda spagnola di servizi ambientali, sceglie DXC Technology per reinventare l’attività di riciclo rifiuti

DXC trasformerà l’ambiente IT di PreZero con soluzioni per il cloud, per il luogo di lavoro e per la sicurezza, a supporto dell’approccio all’economia circolare adottato dalla società iberica

MADRID–(BUSINESS WIRE)–DXC Technology (NYSE: DXC), importante azienda Fortune 500 di servizi tecnologici globali, si è aggiudicata un contratto quadriennale con il gruppo PreZero, leader spagnolo nella fornitura di servizi ambientali e parte di Schwarz Group, il maggior dettagliante europeo. DXC aiuterà a trasformare i sistemi IT di PreZero per sviluppare approcci innovativi al riciclo dei rifiuti, a vantaggio di oltre 15 milioni di cittadini in Spagna e Portogallo.





DXC collaborerà con PreZero per realizzare una moderna piattaforma digitale nell’obiettivo di accelerare lo sviluppo di metodi innovativi e sostenibili per il riciclo rifiuti, contribuendo a realizzare la missione dell’azienda iberica: tutelare l’ambiente e creare una catena di valore sostenibile grazie a un sistema di riciclo digitalizzato, efficiente e basato sull’economia circolare.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Isabel Granda



Direttore marketing e comunicazioni, Iberia



DXC Technology



igranda@dxc.com

Antoine Roussel



External Communications Manager



DXC Technology, EMEA



aroussel@dxc.com