Riassunto: Perché agli esercenti europei la lotta contro le frodi costa 3 volte di più delle perdite subite

MANCHESTER, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–Nel solo 2021 gli esercenti europei hanno speso quasi 7 miliardi di euro per il rilevamento e la prevenzione di frodi, il che, secondo la prestigiosa impresa di consulenza in materia di pagamenti CMSPI, corrisponde a un importo di tre volte superiore a quello perso a causa di frodi. Tali pratiche sono insostenibili per gli esercenti del continente che attualmente si trovano a dover far fronte a un tasso di crescita annuale composto delle frodi pari all’1,5%1. I margini dei rivenditori sono già gravemente ridotti e le frodi e le ripercussioni di più ampia portata ad esse associate non fanno che aggravare ulteriormente la pressione inflazionistica cui sono sottoposti esercenti e clienti importanti.

La minaccia crescente delle frodi

Il problema delle frodi gravante sul settore dei pagamenti online ha assunto proporzioni a tutt’oggi sconosciute.

