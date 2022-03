Riassunto: Per la prima volta nel mondo, Yokogawa e JSR usano l’intelligenza artificiale per il controllo autonomo di un impianto chimico per 35 giorni consecutivi

– Attuazione pratica di una tecnologia di controllo di nuova generazione che prende in considerazione qualità, resa, risparmio energetico e improvvise avarie –

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) e JSR Corporation (JSR, TOKYO: 4185) annunciano la positiva conclusione di un test sul campo in cui l’intelligenza artificiale è stata usata per la prima volta al mondo*1 per la gestione di un impianto chimico per 35 giorni consecutivi. Il test ha confermato che l’intelligenza artificiale che sfrutta l’apprendimento per rinforzo può essere applicata in impianti reali e ha dimostrato come questa tecnologia sia in grado di controllare operazioni che sfuggono alle funzionalità degli attuali metodi di controllo (PID control*2/APC*3) e che hanno finora necessitato dell’attivazione manuale di valvole di controllo sulla base dei giudizi del personale dell’impianto.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Ufficio Relazioni pubbliche



Centro comunicazioni integrate



Yokogawa Electric Corporation



Yokogawa-pr@cs.jp.yokogawa.com

Reparto Comunicazioni aziendali



JSR Corporation



jsr_koho@jsr.co.jp