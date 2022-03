Riassunto: Numerosi padiglioni nazionali all’Expo 2020 di Dubai si affidano ai prodotti Hytera per le comunicazioni di sicurezza

DUBAI, Emirati Arabi Uniti–(BUSINESS WIRE)–Hytera (SZSE: 002583), leader globale di soluzioni e apparecchiature professionali per le comunicazioni, è lieta di annunciare che le sue radio PoC in vetrina all’Expo 2020 di Dubai sono supportate anche da numerosi padiglioni nazionali e imprese per le comunicazioni di sicurezza, come gli addetti alla vigilanza di Australia, Kazakistan, Svizzera, Emaar Hospitality, Emirates e RTA.





Expo 2020 è l’evento mondiale in corso a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022, con il tema “Connecting Minds, Creating the Future” (Collegare le menti, creare il futuro). L’Expo 2020 di Dubai è in assoluto la prima esposizione mondiale organizzata nell’area del Medio Oriente, Africa e Asia meridionale (MEASA).

