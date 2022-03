Riassunto: NetApp e Cisco rafforzano il loro sodalizio con l’annuncio del lancio di FlexPod XCS per introdurre l’infrastruttura convergente nel cloud ibrido

Le nuove funzionalità miglioreranno la connettività e l’automazione del cloud ibrido per ridurre i costi e ampliare l’accessibilità attraverso l’integrazione dei fornitori di soluzioni cloud native

SUNNYVALE, California–(BUSINESS WIRE)–NetApp (NASDAQ: NTAP), società di portata globale specializzata nello sviluppo di software basati sul cloud e incentrati sui dati ha annunciato, insieme a Cisco (NASDAQ: CSCO), l’evoluzione di FlexPod attraverso il lancio di FlexPod® XCS per l’offerta di una piattaforma automatizzata per applicazioni moderne, dati e servizi per ambienti cloud ibridi.

FlexPod è costituita da tecnologie di archiviazione, networking e server pre-convalidate di Cisco e NetApp.

