Riassunto: Moody’s presenta le innovazioni e i risultati più recenti in una nuova serie di video per l’imminente evento Giornata degli investitori

I video offrono una panoramica da “insider” degli obiettivi di crescita e delle priorità strategiche dell’azienda

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Moody’s Corporation (NYSE:MCO) oggi ha lanciato una nuova serie di video preregistrati, ricchi di informazioni approfondite e utili, per gli azionisti in attesa dell’evento Giornata degli investitori che si terrà il 10 marzo 2022 presso la Borsa di New York. Le persone interessate a partecipare possono guardare i video e registrarsi per l’evento sul sito web Investor Day di Moody’s.

La serie permette di esaminare, come se si facesse parte dell’azienda, le sue innovazioni e i risultati più recenti nonché le priorità strategiche e gli obiettivi di crescita per il 2022 e oltre.

