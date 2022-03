Riassunto: monday.com annuncia un’alleanza strategica con KPMG

La nuova collaborazione abbina gli insight commerciali di KPMG all’innovazione tecnologica del sistema operativo di lavoro (Work OS) di monday per agevolare la trasformazione digitale nelle imprese di tutto il mondo

NEW YORK e TEL AVIV, Israele–(BUSINESS WIRE)–monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY) (“monday.com”), un sistema operativo di lavoro (Work OS) in cui organizzazioni di qualsiasi dimensione possono creare gli strumenti e i processi necessari per gestire tutti gli aspetti delle loro attività, e KPMG International, società di consulenza fiscale e audit, hanno annunciato di aver stretto un’alleanza strategica finalizzata a consentire alle aziende di accelerare la loro trasformazione digitale, accrescere l’agilità a livello organizzativo e migliorare l’efficienza operativa e la produttività.

