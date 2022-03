Riassunto: MGID acquisisce l’italiana Metup Native S.r.l.

L’acquisto vede MGID rafforzare l’offerta di pubblicità nativa sul mercato

ROMA–(BUSINESS WIRE)–MGID, piattaforma pubblicitaria globale, annuncia oggi di aver acquisito una quota di maggioranza di Metup Native S.r.l., un network di native advertising leader in Italia precedentemente di proprietà di MetUp. Questo accordo rappresenta l’ultimo passo nei piani di espansione globale di MGID.

MGID è entrata nel mercato italiano collaborando con Metup nel 2019. Grazie alla tecnologia, ai dati e alle competenze di Metup, MGID è riuscita a migliorare la sua offerta nativa per inserzionisti ed editori in Italia. Finora, la collaborazione ha permesso a MGID di far crescere la sua presenza nel paese fino a oltre la metà (55%) dell’audience digitale italiana, attraverso partnership con editori premium come liberoquotidiano.it, ilfattoquotidiano.it, ilfoglio.it, iltempo.it, e gds.it.

