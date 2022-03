Riassunto: Mavenir annuncia un portafoglio di comunicazioni aziendali

Un portafoglio SaaS completo di comunicazioni aziendali per i fornitori di servizi di comunicazione (Communications Service Providers, CSP), i canali e gli integratori di sistemi (Systems Integrators, SI)

RICHARDSON, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il fornitore di software di rete che costruisce il futuro delle reti con un software cloud-native che funziona su qualsiasi cloud e trasforma il modo in cui il mondo si connette, annuncia oggi il suo portafoglio completo di comunicazioni aziendali basato sul Software as a Service (SaaS), incluso il coinvolgimento dei clienti, la messaggistica aziendale, la piattaforma di comunicazione come servizio (Communications Platform as a Service, CPaaS), le funzionalità per comunicazioni come servizio (Unified Communications as a Service, UCaaS) e il centro di contatto come servizio (Contact Center as a Service, CCaaS).

Mavenir sfrutta la sua esperienza globale nelle reti mobili, le sue relazioni con centinaia di CSP, imprese e partner, e la sua leadership nello spazio della messaggistica mobile per fornire un portafoglio di comunicazioni aziendali che permette esperienze omnicanale ai clienti di aziende di tutte le dimensioni.

