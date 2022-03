Riassunto: L’Expo Dubai celebra in gran stile la Giornata nazionale del Perù

DUBAI, Emirati Arabi Uniti–(BUSINESS WIRE)–Il Perù ha festeggiato la ricorrenza della sua giornata nazionale con i colori, i sapori e la cultura del Paese all’Expo 2020 Dubai, la fiera più importante al mondo, come annunciato dalla Commissione per la Promozione del Perù per le Esportazioni e il Turismo (PROMPERU).





Le attività hanno preso il via con una cerimonia ufficiale dei rappresentanti dell’Expo Dubai e della delegazione peruviana guidata dal Commissario Generale e presidente esecutivo di PROMPERÚ, Amora Carbajal, alla presenza dei funzionari dei diversi Paesi che hanno partecipato all’evento.

Il culmine della celebrazione in onore del Perì è stato uno spettacolo di danza popolare proposto dal corpo di ballo folcloristico nazionale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Sala stampa di PROMPERÚ

comunicaciones@promperu.gob.pe | (51 1) 616 7300

Contatto per i media:



José Carlos Collazos jcollazos@promperu.gob.pe