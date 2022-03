Riassunto: Le celle a combustibile di Loop Energy alimenteranno gli edifici per la prima volta nel quadro di un accordo con Innotest AG

VANCOUVER, British Columbia–(BUSINESS WIRE)–Loop Energy™ (TSX: LPEN), azienda che progetta e sviluppa soluzioni basate su celle a combustibile a idrogeno, annuncia un accordo commerciale con Innotest AG, uno sviluppatore di sistemi di alimentazione stazionari con sede in Svizzera.

L’accordo offre l’opportunità di alimentare per la prima volta edifici in Europa mediante la tecnologia eFlow™ di Loop Energy. Innotest si è impegnata ad acquistare un sistema di celle a combustibile Loop Energy S300 (30 kW) da integrare nel suo Home Power Energy System. Come parte della crescente gamma di prodotti di Innotest, l’Home Power Energy System è destinato ad essere installato in edifici residenziali e commerciali per servire da impianto di riscaldamento ed erogare energia elettrica.

