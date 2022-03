Riassunto: Labcorp rinnova la collaborazione strategica con Medidata per fornire una gamma di tecnologie e servizi di studi clinici

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Medidata, un’azienda di Dassault Systèmes, ha annunciato che Labcorp, prominente società nel settore delle scienze della vita, ha scelto la piattaforma tecnologica di Medidata per estendere la loro collaborazione di 14 anni, la base della loro iniziativa per sviluppare insieme i biomarcatori digitali e ampliare l’utilizzo e la funzionalità degli studi clinici decentralizzati.

“ Il nostro rapporto con Medidata si basa sull’utilizzo delle loro tecnologie essenziali per migliorare il nostro portafoglio di studi clinici e continuare a espandere le nostre offerte di studi clinici decentralizzati”, ha spiegato Bill Hanlon, PhD, responsabile scientifico e presidente di Clinical Therapeutic and Regulatory Sciences, Labcorp Drug Development.

