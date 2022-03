Riassunto: La start-up di soluzioni “compra ora, paga dopo” per B2B Actyv.ai raccoglie 5 milioni di dollari in un round di finanziamento preliminare di Serie A

In programma l’onboarding di talenti di prim’ordine in ogni parte del mondo

MUMBAI, India–(BUSINESS WIRE)–Actyv.ai, piattaforma SaaS per imprese basata sull’intelligenza artificiale integrata con soluzioni “compra ora, paga dopo” (Buy Now, Pay Later, BNPL) per B2B, ha raccolto 5 milioni di dollari in un round di finanziamento preliminare di Serie A effettuato dalla società di gestione 1Digi Investment di Dubai, società di servizi di Raghunath Subramanian, amministratore delegato globale di Actyv.ai. Con questa nuova iniezione di capitale, Actyv.ai intende ampliare ed espandere la propria presenza a livello globale.





“Siamo pionieri nell’area del BNPL per B2B in un ecosistema a circolo chiuso costituito da grandi aziende, piccole e medie imprese e istituti finanziari. Imperniata sull’intelligenza artificiale, la piattaforma Actyv.ai consente l’onboarding, la valutazione del rischio e il rating rapido ed efficiente delle PMI.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Nome: Ramkumar Thirumurthi

E-mail: ramkumar.t@actyv.com

Telefono: +91 98807 66001