Riassunto: La soluzione per la sicurezza delle applicazioni di AppSealing tra i vincitori dei Premi per l’eccellenza nella sicurezza informatica del 2022

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–AppSealing, prestigioso fornitore globale di soluzioni per la sicurezza delle applicazioni basate su cloud facente parte di INKA Entworks, ha annunciato in data odierna di aver ricevuto premi in molteplici categorie ai Premi per l’eccellenza nella sicurezza informatica (Cybersecurity Excellence Awards) del 2022. Questo traguardo conferma la posizione dell’azienda quale fornitore preferenziale dei team DevSecOps a livello globale per soddisfarne le esigenze in materia di sicurezza delle app per dispositivi mobili.

I Premi per l’eccellenza nella sicurezza informatica del 2022 rendono omaggio a imprese, prodotti e professionisti per il loro contributo, l’innovazione, l’eccellenza e la leadership dimostrati nel comparto della sicurezza informatica. I vincitori sono stati attentamente selezionati in base alle rispettive candidature e a un voto popolare espresso dai membri della Community per la sicurezza informatica.

AppSealing si è aggiudicata premi in diverse categorie, tra cui Sicurezza delle app per dispositivi mobili, Sicurezza delle applicazioni di runtime, crittografia dei codici, sicurezza dei dati, intelligence per il rilevamento di minacce e risposta alle minacce.

