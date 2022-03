Riassunto: La ‘Legge sui mercati digitali dell’Unione europea’ serve ma, per gli utenti online, non basta

A detta degli esperti del settore digitale è giunta l’ora di adottare un nuovo approccio

BERLINO–(BUSINESS WIRE)–Diversi esperti internazionali del settore digitale hanno elogiato la Legge sul mercato digitale dell’UE, ma sostengono che il suo obiettivo primario sia promuovere la concorrenza tra le aziende tecnologiche cercando al tempo stesso di controllare alcuni dei giganti tecnologici. Sostengono che il suo obiettivo principale non sia proteggere le informazioni personali degli utenti digitali.

“La Legge sul mercato digitale impone indubbiamente dei limiti al modo in cui alcuni di questi giganti tecnologici possono utilizzare i dati personali dei consumatori ma, in termini di conferire loro il controllo sulle proprie informazioni personali, non basta”, ha affermato il dottor Paul Twomey, uno degli autori principali di una relazione intitolata Empowering Digital Citizens (Conferire potere agli utenti digitali).

La relazione, che è il frutto di due anni di lavoro, è stata presentata al Global Solutions Summit tenuto a Berlino, in Germania, il 28 marzo 2022.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Georg Diez

The New Institute



Amburgo



Telefono: +49 40 3008 2714



press@thenew.institute

Brad White

White Paper Communications LLC



San Diego, California, Stati Uniti



bradwhite@whitepaper.tv

Telefono: +1.301.365.3571



Telegram: @Brad_White_SD



WhatsApp: +1.301.365.3571



Signal: +1.301.365.3571



Skype – bradrwhite