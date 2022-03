Riassunto: Kioxia Corporation espanderà la propria capacità di produzione di memorie flash 3D edificando un nuovo impianto di produzione a Kitakami

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Kioxia Corporation, leader mondiale quanto a soluzioni di memoria, ha annunciato oggi l’avvio dei lavori per la costruzione di un avanzato impianto di produzione (Fab2) presso lo stabilimento di Kitakami nella Prefettura di Iwate in Giappone per la possibile espansione della produzione della sua memoria flash 3D brevettata BiCS FLASHTM. I lavori per la costruzione dell’impianto dovrebbero cominciare nell’aprile 2022 ed essere completati nel 2023.

Il nuovo impianto Fab2 utilizzerà apparecchiature di produzione all’avanguardia basate sull’intelligenza artificiale (artificial intelligence, AI) per aumentare la capacità produttiva dell’intero stabilimento di Kitakami e migliorare ulteriormente la qualità dei prodotti, consentendo a Kioxia di espandere le proprie attività in modo organico e sfruttare la crescita nel medio e lungo termine del mercato delle memorie flash alimentata dall’accelerazione dell’adozione dei servizi cloud, del 5G, dell’IoT, dell’AI, della guida autonoma e del metaverso.

L’impianto Fab2 verrà costruito sul versante est del preesistente Fab1 presso lo stabilimento di Kitakami e sarà dotato di una struttura architettonica antisismica e di un design ecocompatibile che si avvale di apparecchiature di produzione all’avanguardia volte al risparmio energetico e fonti di energia rinnovabili.

