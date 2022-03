Riassunto: Kägwerks selezionata come fornitore dell’hub per comunicazioni sicure tra soldati cablate e wireless Nett Warrior dell’Esercito degli Stati Uniti

Kägwerks si aggiudica un contratto da 24 milioni di dollari per l’HUB per comunicazioni tra soldati Dock Lite™

CAMAS, Washington–(BUSINESS WIRE)–Kägwerks, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per comunicazioni tattiche indossabili dagli operatori, ha annunciato di essersi aggiudicata il contratto di più ampia portata che le sia mai stato assegnato relativo all’hub per comunicazioni di rete da montare sul torace D.O.C.K. Lite™. Il contratto da 24 milioni di dollari è inteso ad equipaggiare ulteriori unità di combattimento con il D.O.C.K. Lite™.

Il sistema D.O.C.K. Lite™ abbina un robusto supporto per il montaggio su torace del dispositivo dell’utente finale (EUD) dei soldati e un hub per comunicazioni per collegare le diverse radio indossate dai soldati, accessori come origini di dati e occhiali potenziati per la visione notturna (Enhanced Night Vision Goggles, ENVG-B) dell’esercito indossati dai soldati.

