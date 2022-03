Riassunto: Intentata una causa contro Samsung per violazione di brevetti essenziali per lo standard HEVC

DENVER–(BUSINESS WIRE)–MPEG LA ha annunciato oggi di aver intentato causa presso il Tribunale distrettuale di Düsseldorf, Germania, contro Samsung Electronics GmbH (“Samsung”) per la violazione di brevetti facenti parte della Licenza per il portafoglio di brevetti HEVC di MPEG LA. I brevetti sono essenziali per lo standard di codifica video digitale HEVC (anche noto come H.265 e MPEG-H Parte 2) utilizzato nei prodotti che codificano e decodificano contenuti video per la trasmissione, la ricezione e il consumo tramite Internet, televisione e dispositivi mobili.

Secondo quanto sostenuto nelle querele, la società madre di Samsung Electronics GmbH, Samsung Electronics Co. Ltd., era sia Licenziante sia Licenziatario per la Licenza per il portafoglio di brevetti HEVC di MPEG LA dall’autunno del 2014 al marzo del 2020, dopodiché Samsung ha continuato a fornire in Germania prodotti quali smartphone, tablet e televisori impieganti i metodi HEVC protetti da brevetti senza l’opportuna licenza.

Le azioni esecutive atte a richiedere ingiunzioni, risarcimenti pecuniari e il risarcimento delle spese sono state preparate da un team di avvocati sotto la guida di Axel Verhauwen di Krieger Mes & Graf v. der Groeben e Gottfried Schüll di Cohausz & Florack.

MPEG LA, LLC

MPEG LA è il principale fornitore di licenze unitarie per piattaforme tecnologiche standard e alternative.

