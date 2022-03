Riassunto: Intelsat si assicura l’estensione del contratto sulla banda Ku con Vodacom DRC, incluso il servizio gestito CellBackhaul

MCLEAN, Va.–(BUSINESS WIRE)–Intelsat, operatore della più ampia rete satellitare e terrestre integrata a livello mondiale, è stata scelta da Vodacom DRC, il leader delle telecomunicazioni mobili nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) per la fornitura di servizi satellitari in banda Ku. CellBackhaul, il servizio gestito end to end di Intelsat, servirà come dorsale alternativa in determinate aree, nel quadro dell’iniziativa Rural Communication Solution (RCS) di Vodacom, che punta a portare i servizi mobili nei siti rurali della RDC.

Nell’ottica del pilastro “Inclusione per tutti” della sua strategia Vision 2025, Vodacom riunisce le reti di trasporto disponibili e le soluzioni di energia ibrida per migliorare e potenziare i servizi di comunicazione nelle zone rurali.

