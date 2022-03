Riassunto: Intelsat dona il satellite Intelsat 1 ‘Early Bird’ allo Smithsonian Institution

Il satellite ha trasmesso l’atterraggio sulla Luna della storica missione Apollo 11

MCLEAN, Va.–(BUSINESS WIRE)–Intelsat, operatore della più estesa rete terrestre e satellitare integrata al mondo e importante fornitore di connettività in volo (IFC), dona una parte pionieristica della storia dei satelliti al Museo Aerospaziale Nazionale dello Smithsonian Institution di Washington, DC. Nel corso di una cerimonia in data odierna, l’azienda trasporterà il satellite di riserva di Intelsat 1 allo Steven F Udvar-Hazy Center del museo, in prossimità dell’aeroporto internazionale di Washington-Dulles.





Intelsat 1, soprannominato ‘Early Bird’ e lanciato il 6 aprile 1965, è stato il primo satellite commerciale per telecomunicazioni in orbita geosincrona.

