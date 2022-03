Riassunto: Il sondaggio promosso da Verimatrix evidenzia la portata dei raggiri, delle truffe e della pirateria informatica negli e-sport

Omdia conduce sondaggi e interviste tra i professionisti del settore degli e-sport, illustra le minacce principali inun nuovo rapporto

AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza orientate alle persone e alla base del moderno mondo connesso, oggi ha annunciato il rilascio del suo sondaggio commissionato condotto da Omdia e la relazione indipendente che hanno pubblicato, dal titolo “Cheating, hacking, piracy and esports: critical steps needed to protect the industry”. La relazione intera è disponibile per essere scaricata sul sito di Verimatrix a questo link.

Secondo la relazione Omdia, i ricavi degli e-sport dovrebbero aumentare a $3,1 miliardi entro il 2026 ad un tasso annuo di crescita composta del 14,1 percento. Offrendo un’analisi approfondita sui passaggi da intraprendere per proteggere l’industria dalle minacce potenzialmente pericolose per la reputazione e le entrate, il rapporto fornisce un’analisi sui risultati della sua indagine e utilizza i dati per costruire un quadro possibile di come gli e-sport devono dare priorità ai loro sforzi di sicurezza.

