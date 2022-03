Riassunto: Il nono sondaggio annuale sull’esperienza dei clienti di UserTesting rivela un’impennata nella domanda di informazioni sulla natura umana per orientare l’empatia e la conoscenza dei clienti

Secondo la relazione, l’esperienza dei clienti è un’area di investimento privilegiata per il 78% dei vertici aziendali

Il 76% dei dirigenti ritiene che il feedback dei clienti dovrebbe essere usato per influenzare le decisioni di ogni cliente

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–UserTesting (NYSE: USER), azienda leader nell’analisi dei comportamenti umani sulla base di video, ha pubblicato oggi lo studio di settore 2022 sull’esperienza dei clienti, da cui emerge una forte domanda globale di informazioni utili sulla natura umana in ogni settore e azienda di qualsiasi dimensione per gestire al meglio le esigenze e le aspettative in continua crescita ed evoluzione della clientela.

