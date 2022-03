Riassunto: IHS Towers nomina Colby Synesael vicepresidente senior delle comunicazioni

LONDRA E NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–IHS Holding Limited (NYSE: IHS) (“IHS Towers”), uno dei proprietari, operatori e sviluppatori di infrastrutture per telecomunicazioni condivise più grandi al mondo per numero di torri, annuncia in data odierna la nomina di Colby Synesael a vicepresidente senior delle comunicazioni con decorrenza dal 1 marzo 2022.

Da New York City, Colby sarà incaricato dell’ampliamento del ramo del gruppo dedicato ai rapporti con gli investitori e del team esistente di comunicazioni e sostenibilità. Farà capo al direttore finanziario del gruppo, collaborando a stretto contatto con Sam Darwish, presidente e amministratore delegato, ed entrerà a far parte del comitato di gestione esecutivo di IHS Towers.

