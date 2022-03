Riassunto: i2c collabora con Visa per l’elaborazione di pagamenti per conto delle aziende fintech della regione MENA

i2c e Visa hanno stretto una collaborazione unica nel suo genere per l’onboarding di aziende del settore fintech della regione MENA dotandole dell’accesso a servizi di pagamento ed elaborazione moderni

REDWOOD CITY, California–(BUSINESS WIRE)–i2c Inc., prestigioso fornitore di tecnologie per servizi bancari e pagamenti digitali, ha annunciato in data odierna di aver instaurato una collaborazione con Visa, leader mondiale nel settore dei pagamenti digitali, per l’elaborazione di pagamenti per conto delle aziende fintech della regione Medio Oriente e Nord Africa (Middle East and North Africa, MENA).

L’accordo in oggetto consentirà alle aziende fintech della regione di accedere alla rete globale di Visa e alla piattaforma di emissione ed elaborazione ottimizzate di i2c sfruttando le soluzioni digital-first e le tecnologie di pagamento avanzate di entrambe le società.

“Siamo onorati di poter collaborare con Visa per l’onboarding delle aziende fintech della regione MENA” ha affermato Amir Wain, amministratore delegato di i2c Inc. “Questo accordo consentirà alle aziende più innovative del settore finanziario operanti nella regione di accelerare il loro ingresso nel mercato e di proporre funzionalità e soluzioni innovative in numerose categorie di prodotto, tra cui carte virtuali, carte di debito, carte prepagate, carte di credito, opzioni di pagamento ‘compra ora e paga dopo’ (Buy Now, Pay Later, BNPL), criptovalute e carte fedeltà, e di far ciò in modo sicuro e affidabile” ha poi aggiunto.

“Intravediamo ottime opportunità per accelerare ulteriormente l’accesso ai servizi finanziari e promuovere l’innovazione nei mercati emergenti e siamo orgogliosi di collaborare con partner di grande prestigio che conoscono a fondo il mercato e possiedono competenze approfondite in materia di tecnologie per il settore finanziario” ha dichiarato Andrew Torre, presidente della regione Europa Orientale e Centrale, Medio Oriente e Africa (Central and Eastern Europe, Middle East and Africa, CEMEA) presso Visa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

