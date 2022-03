Riassunto: I nuovi dati di Conviva indicano una crescita sostenuta del settore dello streaming in Europa nonostante i problemi relativi a qualità e pubblicità

L’ultima relazione Stato del settore dello streaming: Europa, a cura di Conviva, fornisce un quadro dettagliato della visualizzazione di contenuti in streaming in Europa, i problemi sussistenti in termini di qualità e il ritorno dello sport sui social

FOSTER CITY, California–(BUSINESS WIRE)–Stando alla relazione Stato del settore dello streaming: Europa riferita al quarto trimestre del 2021 a cura di Conviva, la piattaforma di misurazione continua per i media in streaming, l’adozione dello streaming continua registrare una rapida crescita in tutto il continente europeo. Mentre l’Europa nel suo complesso ha registrato un aumento del 20% della visualizzazione di contenuti in streaming, l’Europa meridionale e occidentale hanno fatto registrare un tasso di crescita pressoché doppio, pari rispettivamente al 44% e al 34%. Il mercato globale dello streaming, d’altro canto, è cresciuto nella misura di solo il 7% nel quarto trimestre del 2021 rispetto allo stesso trimestre del 2020.





“Al pari di molte altre regioni, l’Europa non solo sta continuando a registrare una forte crescita dell’adozione dello streaming sulla scia dell’impulso osservato durante la pandemia, ma ha anche registrato un incremento rispetto al trimestre precedente nonostante il miglioramento della crisi pandemica”, ha dichiarato Keith Zubchevich, presidente e amministratore delegato di Conviva.

