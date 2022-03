Riassunto: Honda sostiene la sfida popolare con il progetto “Go for it. We’ve got your back”

Diffuso oggi il video con la sfida di 3 creativi giapponesi!

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Honda Motor Co. Ltd. (Tokyo, Japan) ha lanciato a sostegno della sfida popolare il progetto “Go for it. We’ve got your back”. (“Provaci. Ti aiutiamo noi”.) Si tratta di un progetto dedicato ai giovani che vivono nell’era della nuova normalità. A fronte delle innumerevoli normative e restrizioni dettate dalla pandemia, il progetto vuole rivolgere ai giovani un messaggio a godersi la vita con più libertà e inventiva.



Honda è orgogliosa di sostenere la sfida di questi tre giovani creativi giapponesi: Kizuna Ai, la prima celebrità virtuale riconosciuta su scala globale, Sushi Ramen Riku, uno dei più famosi YouTuber giapponesi, e il diciannovenne artista rap giapponese Sanari.





