Riassunto: Ganymede, la piattaforma as a service sul cloud di Systemathics, si integra con ICE DataVault

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Systemathics, specialista nella tecnologia di automazione del trading, ora ha integrato la sua soluzione Ganymede con ICE DataVault.

Progettata per il cloud, Ganymede è una piattaforma totalmente gestita e aggiornata a ciclo continuo con dati di qualità elevata, selezionati e convalidati con metodo incrociato. Ganymede è stata appositamente realizzata per supportare i volumi di dati in costante crescita dei mercati finanziari e consente ai clienti di eseguire query su grandi set di informazioni, come modalità tick by tick, campionamento, cadenza giornaliera, eventi societari, ESG e dati di riferimento. Ricca di un’ampia gamma di strumenti analitici, la soluzione è ottimizzata per i tempi di risposta rapidi, supporta l’intero portafoglio ordini in modo nativo e permette di mappare e filtrare le condizioni di negoziazione e quotazione ad alta granularità e in base a modalità personalizzabili.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto con i media



Emmanuelle Girod



Systemathics



emmanuelle.girod@systemathics.com

Contatto



David Denis



Systemathics



david.denis@systemathics.com