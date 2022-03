Riassunto: Finaro annuncia la sua acquisizione da parte del leader americano nella tecnologia di abilitazione del commercio – Shift4 – in un affare del valore di 575 milioni di dollari

Unire le forze con Shift 4 permette ad entrambe le aziende di espandere i loro servizi e fornire ai commercianti globali un’offerta completa e un’esperienza di elaborazione multidimensionale diversa da qualsiasi altra.

TEL AVIV–(BUSINESS WIRE)–Finaro (precedentemente Credorax), fornitore globale di pagamenti transfrontalieri e banca con licenza completa che dà potere al commercio internazionale attraverso soluzioni di pagamento brillantemente semplici, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo con Shift4 per la sua acquisizione in un affare del valore di 575 milioni di dollari. L’offerta combinata di entrambe le aziende crea una sinergia complementare di una powerhouse globale di pagamenti con un’esperienza significativa in card-present e card-not-present attraverso una gamma di verticali che servono grandi e complessi commercianti con soluzioni uniche.

