Riassunto: Esri pubblica la versione aggiornata della mappa di copertura del suolo con un nuovo set di dati globali

Le mappe ad alta risoluzione riferite al periodo 2017–2021 sono ora disponibili nell’ArcGIS Living Atlas of the World di Esri

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Governi e aziende in tutto il mondo si stanno impegnando ad adottare prassi più eque e sostenibili. Molti si stanno anche adoperando per limitare le attività che contribuiscono al cambiamento climatico. A sostegno di tali sforzi, Esri, l’azienda di riferimento nell’intelligence territoriale, in collaborazione con Impact Observatory e Microsoft, ha pubblicato una mappa mondiale di uso e copertura del suolo riferita al periodo 2017–2021 coerente a livello globale basata sui dati satellitari più aggiornati rilevati a 10 metri di altitudine da Sentinel-2.

