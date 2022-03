Riassunto: Denodo registra un altro anno di considerevole crescita dei ricavi alimentata dall’acquisizione di nuovi clienti e dallo slancio nei mercati cloud

Le implementazioni di logical data fabric e data mesh veicolate dalla tecnologia di virtualizzazione dei dati permette alle organizzazioni di abbreviare i tempi di generazione di valore

PALO ALTO, California–(BUSINESS WIRE)–Denodo, leader nella gestione dei dati, ha annunciato in data odierna che i ricavi generati dalle licenze in abbonamento sono aumentati di oltre il 50% rispetto all’esercizio precedente, mentre l’azienda prosegue la sua trasformazione in un attività le cui entrate provengono al 100% dagli abbonamenti. Denodo continua ad esibire anno dopo anno prestazioni robuste in termini di acquisizione di nuovi clienti ed espansione della clientela preesistente, ma è stata la sua presenza nel mercato cloud a registrare il tasso di crescita più rapido con oltre 300 transazioni nel 2021.

Il successo riscosso dai prodotti, dai servizi e dall’assistenza di Denodo presso i clienti è stato confermato per l’ennesima volta nelle recensioni in Gartner Peer Insights e, di conseguenza, Denodo è stata nuovamente riconosciuta come fornitore preferenziale (Customer’s Choice) nella relazione Gartner Peer Insights “Voice of the Customer”: Data Integration Tools (Voce del cliente: Strumenti di integrazione dati) del 28 gennaio 2022.

