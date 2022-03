Riassunto: Delta-Q Technologies accoglie altre quattro società nel proprio programma per partner “Charged by Delta-Q”

Stafl Systems, Idneo, BSLBATT Battery e American Battery Solutions aderiscono al programma di compatibilità di Delta-Q Technologies per favorire l’innovazione e la collaborazione tra i settori che si occupano di batterie elettriche, sistemi di gestione delle batterie, ricarica e apparecchiature annesse.

VANCOUVER, Columbia Britannica–(BUSINESS WIRE)–Delta-Q Technologies (Delta-Q) ha annunciato oggi il gradito ingresso di altre quattro società nel proprio programma per partner “Charged by Delta-Q”. I nuovi partner sono Stafl Systems, Idneo, BSLBATT Battery e American Battery Solutions. Come già gli altri partner, queste società potranno accedere agli strumenti, associare il proprio marchio e godere della collaborazione con Delta-Q in vari mercati in cui si utilizza la trazione elettrica.

Contacts

