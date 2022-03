Riassunto: Con l’aumento degli attacchi con i droni, un approccio su più livelli si rivela cruciale per contrastare minacce nuove ed emergenti

Un nuovo libro bianco di Teledyne FLIR Defense ritiene che le soluzioni anti-drone debbano essere modulari, interoperabili ed economicamente convenienti per contrastare i rischi posti da attori statali e non

ELKRIDGE, Maryland e RIAD, Arabia Saudita–(BUSINESS WIRE)–In un nuovo libro bianco, Teledyne FLIR Defense, parte di Teledyne Technologies Incorporated (NYSE:TDY), afferma che un approccio su più livelli, che integri, tra le altre caratteristiche indispensabili, architetture comuni e condivisione di informazioni, sia necessario per affrontare le minacce alla vita e alle proprietà poste da un uso offensivo di piccoli velivoli a pilotaggio remoto (Unmanned Aerial Systems, UAS).





A gennaio, attori non statali provenienti dallo Yemen hanno utilizzato piccoli velivoli a pilotaggio remoto per lanciare attacchi mortali negli Emirati Arabi Uniti, che hanno portato alla distruzione di tre veicoli per il rifornimento e danneggiato l’aeroporto internazionale di Abu Dhabi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Joe Ailinger, Jr.



Teledyne FLIR Defense



+1 781-801-6161



Joe.Ailinger@teledyneflir.com

Ryan Williams



Targeted Victory



+1 617-697-9072



Ryan.Williams@targetedvictory.com

Per richieste di informazioni da parte dei media del Golfo Persico:



Adam DeAngelis



Teledyne FLIR Defense



+1 503-830-3826



Adam.DeAngelis@teledyneflir.com