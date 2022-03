Riassunto: Celona seleziona il software Connect RAN di Radisys per l’integrazione con la sua popolare soluzione per reti LAN 5G

L’integrazione del software per il 5G di Radisys aiuterà Celona ad accelerare i tempi di commercializzazione per l’infrastruttura emergente per reti wireless aziendali private

HILLSBORO, Oregon–(BUSINESS WIRE)–Radisys® Corporation, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni di telecomunicazione aperte, ha annunciato in data odierna che Celona, un importante fornitore di soluzioni innovative per il 5G, ha scelto il suo software Connect RAN 5G per accelerare l’implementazione della sua soluzione end-to-end per reti LAN 5G.

Punti salienti

Le reti cellulari private continuano a guadagnare terreno e un numero sempre più folto di aziende sta godendo dei benefici derivabili dall’implementazione di reti 4G e 5G private a sostegno di casi d’uso specifici richiedenti il massimo livello di connettività wireless deterministica.

