Riassunto: Bulk HAVSIL: completata la nuova linea rapida dei Paesi nordici verso l’Europa

Un nuovo sistema ad alta capacità fungerà da principale linea in fibra ottica sicura per il traffico internazionale di dati tra la Norvegia e l’Europa continentale

OSLO, Norvegia–(BUSINESS WIRE)–Bulk Fiber Networks, il principale fornitore di reti in fibra ottica sostenibili e ultra scalabili dei Paesi nordici, ha completato la realizzazione del segmento terrestre del proprio nuovo sistema a elevato numero di fibre, HAVSIL. Pronta per entrare in funzione, questa linea alternativa rappresenta il percorso di connessione più breve tra la Norvegia e l’Europa continentale. La soluzione è stata scelta dall’Autorità norvegese per le comunicazioni come nuovo sicuro sistema in fibra ottica per il traffico internazionale di dati per il Paese.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

iMiller Public Relations



Taylor Terlizzi



bulk@imillerpr.com

+1 866-307-2510