Riassunto: BridgeTower Capital stringe una collaborazione con Securitize e ChainLink per espandere il proprio portafoglio di soluzioni per lo staking, la finanza decentralizzata e i mercati permissioned su Avalanche

— BridgeTower lancia il titolo garantito da asset digitali con staking AVAX su Avalanche —

BARCELLONA, Spagna e SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–BridgeTower Capital, tra gli innovatori nella connessione dei mercati delle blockchain a livello globale, ha stretto una collaborazione con Securitize, il leader nei titoli garantiti da asset digitali, per lanciare la piattaforma globale di BridgeTower per i mercati permissioned. BridgeTower lancerà inoltre un titolo garantito da asset digitali con staking (Staked Digital Asset Security, SDAS) che verrà trattato in una sottorete di Avalanche.

BridgeTower ha stretto una collaborazione con Securitize, il suo agente per trasferimenti digitali, per offrire i propri prodotti attraverso un’interfaccia utente integrata.

