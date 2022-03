Riassunto: Bird introduce una bici elettrica all’avanguardia nel Regno Unito; BirdBike lanciata in risposta alla domanda crescente di soluzioni per l’eletromobilità personale

Bird Bike, basata su ingegneria di precisione, è disponibile esclusivamente tramite Halfords

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Bird Global, Inc. (NYSE:BRDS), leader del settore dei trasporti elettrici ecocompatibili, ha annunciato quest’oggi la disponibilità in tutto il Regno Unito della sua bici elettrica progettata e realizzata su misura Bird Bike. Bird Bike è ora disponibile esclusivamente tramite il suo partner per il lancio Halfords, il più grande rivenditore di biciclette del Regno Unito, sul sito birdbike.co.uk.





Bird Bike è stata sapientemente progettata dal team interno di Bird di ingegneri dei settori aerospaziale, automobilistico e della micromobilità a garanzia di una guida fluida e potente. Tra le caratteristiche di sicurezza ineguagliate nel settore compaiono un motore Bafang da 250 W posizionato sul mozzo della ruota posteriore, pedalata assistita per una velocità di fino a 25 km/h, autonomia di fino a 100 km, cambio Shimano a 7 velocità per una potenza extra sui pendii difficili del Regno Unito, luci a LED integrate e display retroilluminato montato sul manubrio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

